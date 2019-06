Newstime vom 16. Juni 2019

Die E3 2019 ist hinter uns und hat für einige Momente gesorgt, über die im Internet fleißig diskutiert wird und zu denen es bereits unzählige Memes gibt. Da wäre zum Beispiel der bereits jetzt schon legendäre Autritt von Keanu Reeves bei der Präsentation zu Cyberpunk 2077 und sein “atemberaubend”-Zwischenrufer. Oder die Ankündigung zu einem Nachfolger von Breath of the Wild, welche aus dem Nichts kam. In unserer aktuellen Folge der Newstime konzentrieren wir uns allerdings nicht wirklich auf die Geschehnisse der E3 an sich, sondern eher die News rund um und nach der Messe. So bekommt der eben erwähnte Zwischenrufer zum Beispiel eine Collectors Edition geschenkt. Ebenfalls auffällig sind einige Kontroversen, die wir ansprechen.

