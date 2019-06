Final Fantasy VII Remake – Kommt es auch für die nächste Konsolengeneration?

Mit dem Remake zu Final Fantasy VII überzeugte Square Enix auf der hauseigenen Pressekonferenz anlässlich der E3 zahlreiche Fans. Nun bleibt die Frage zurück, ob so kurzzeitig vor der neuen Konsolengeneration das Remake auch auf dieser spielbar sein wird.

Final Fantasy VII auch auf der PlayStation 5?

Der Releasetermin der ersten Episode wurde mit dem 3. März 2020 bereits bekannt gegeben. Dabei wird das Remake also nicht allzu fern vom Release der PlayStation 5 veröffentlicht. Hinzu kommt, dass die Episode 2 noch etwas länger auf sich warten lassen wird. Bleibt also die Fragen offen, ob Final Fantasy VII Remake ebenfalls für die nächste Konsolengeneration erscheinen wird. Square Enix selbst schweigt sich zu diesem Thema zwar bislang noch aus, nun meldete sich aber CEO Yosuke Matsuda zu Wort. Demnach erklärte er, dass er glaube, dass das Final Fantasy VII Remake als Cross-Gen-Titel entwickelt wird. So arbeite das Team daran, dass es auf der aktuellen Konsolengeneration als auch auf der kommenden laufen wird.

Quelle: Eurogamer