Cyberpunk 2077 – CD Projekt warnt vor überteuerten E3-Jacken auf eBay

Entwickler CD Projekt hatte im Rahmen der E3 eine exklusive Jacke an Medienvertreter und VIP-Gäste zu verschenken, die nun zu horrenden Preisen auf eBay verkauft wird. Ganz zum Leidwesen der Entwicklerschmiede.

Dass Entwickler spezielle Messe-Goodies und Merchandise an die Messebesucher verteilen, die diese dann im Internet weiter verkaufen, ist eigentlich nicht weiter ungewöhnlich. So hat man in diesem Jahr unter anderem eine exklusive Cyberpunk-2077-Jacke verschenkt, die nunmehr im Netz für satte 400 Dollar wiederauftaucht.

Überraschend hat sich nun allerdings auch CD Projekt via Twitter dazwischen geschaltet und warnt Fans ausdrücklich davor diese Jacken zu überteuerten Preisen bei eBay zu kaufen. Demnach plane man eine “ähnliche Version” der Jacke auch über den hauseigenen Store zu vertreiben. Wann diese online verfügbar sein wird, verriet man allerdings nicht.

Please don’t buy the Cyberpunk 2077 jacket on eBay for 400 usd. The plan is to have a similar version in our store. pic.twitter.com/mzG033zGjJ

— Rafal Jaki (@GwentBro) June 13, 2019