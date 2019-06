Final Fantasy VII Remake – Wie viele Episoden sind geplant?

Anlässlich der E3 Pressekonferenz seitens Publisher Square Enix haben zumindest Rollenspiel-Fans eine konkreteren Einblick in das kommende Remake zu Final Fantasy VII erhaschen dürfen. Währenddessen wurde ebenfalls bestätigt, das die Neuauflage weiterhin wie geplant im Episoden-Format veröffentlicht werden soll. Die erste Folge wird dabei bereits am 3. März 2020 Spielern zur Verfügung stehen. Wie viele Episoden daraufhin aber noch folgen werden, ist scheinbar bislang nicht einmal den Entwicklern klar.

Wie geht es nach Episode 1 weiter?

So sprach der renommierte Kotaku-Journalist Jason Schreier unlängst mit Entwickler Yoshinori Kitase aus den Reihen Square Enix und machte die Veröffentlichungs-Strategie zum Thema. Als Schreier ihn konkret fragte, aus wie vielen Episoden das Final Fantasy VII Remake denn schlussendlich bestehen würde, antwortete Kitase lediglich damit, dass man es noch nicht wüsste. So sind die Planungen intern scheinbar noch nicht so weit fortgeschritten. Wie viele Episoden es insgesamt also geben wird und wie lange Fans nach dem Release von Episode 1 auf die restlichen Folge warten müssen, ist unbekannt.

Quelle: Kotaku