Warframe – The Jovian Concorde auf Konsolen verfügbar

Seit gestern Abend können Warframe Tenno auch auf Konsolen endlich das neue Update The Jovian Concorde herunterladen. Die Gas City wartet schon.

Warframe startet The Jovian Concorde auf Konsolen

Nachdem PC Tenno schon seit ein paar Wochen in der Gas City den neuen Spiel Modus Disruption ausprobieren können, sind jetzt auch Konsolen Spieler dran. Die Gas City auf dem Jupiter wurde optisch komplett überarbeitet und mit neuen Gameplay Optionen wie dem Disruption Modus erweitert. Der neue Modus ist ein Mix aus Sabotage, Rescue, Spy und Defense und wird euch vor neue Herausforderungen stellen. Hier warten die neuen Amalgam Gegner auf euch inklusive neuer Mods und Waffen. Mit Wisp könnt ihr zudem einen neuen Frame erhalten, um sie zu bekommen müsst ihr euch allerdings dem fliegenden Eidolon Ropalolyst stellen, das in den Wolken des Jupiter auf euch lauert. Natürlich gibt es auch wieder jede Menge neue kosmetische Items sowie Tennogen Skins für euch. Das Update ist für PS4, Xbox One und Nintendo Switch, ab sofort verfügbar.

Quelle: Digital Extremes