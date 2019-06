Warframe – Empyrean Update auf der E3 geteasert

Während der PC Gaming Show auf der E3 2019, zeigte Digital Extremes einen ersten Teaser für das Warframe Emyprean Update.

DE zeigt Empyrean Update für Warframe

Im Verlauf der PC Gaming Show zeigten die Entwickler Digital Extremes, einen ersten Teaser für das Empyrean Update. Zuvor lief das Update unter dem Namen Railjack und gibt euch nicht nur ein größeres Schiff sondern bringt auch Weltraumkämpfe ins Spiel. Als Trio könnt ihr den Railjack kontrollieren und im All gegen die Schiffe der anderen Fraktionen antreten, aber dabei bleibt es nicht nur beim Kampf Schiff gegen Schiff. Mit dem Archwing ausgerüstet könnt ihr das Schiff verlassen und dann Dogfights gegen die kleineren Angriffsschiffe austragen. Und für das richtige Space Pirate Feeling, könnt ihr dann die feindlichen Hauptschiffe entern und in deren Innerem, die Verteidigungssysteme deaktivieren und Schwachpunkte enthüllen. Mit dem Bordgeschütz eures Railjacks versetzt ihr dann dem feindlichen Schiff den Todesstoß. Selbstverständlich werdet ihr auch die Möglichkeit haben, euer Schiff zu personalisieren. Die volle Enthüllung findet am 6. Juli während des Tenno Livestreams statt. Wenn ihr einen der Livestreams an diesem Tag für 30 Minuten schaut erhaltet ihr das Lotus Ephemera und beim Hauptstream bekommt ihr Nekros Prime.

Quelle: Digital Extremes