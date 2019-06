The Witcher 3 – Details zur technischen Umsetzung bekannt

Wie Nintendo in der gestrigen Direct-Ausgabe bekannt gab, wird The Witcher 3 auch für Nintendos Switch erscheinen. Mit diesen Auflösungen wird das Mammut-RPG auf der Hybrid-Konsole laufen.

Bis zu 720p

Entwickler CD Projekt hat nun via Twitter technische Details zur Switch-Version von The Witcher 3 preisgegeben. Demnach läuft die Fassung im Handheld-Modus mit gerade einmal 540p, im Docked-Modus kann das Spiel hingegen mit bis zu 720p dargestellt werden – vorausgesetzt die dynamische Auflösung ist in den Einstellungen aktiviert.

Insgesamt wird das Spiel auf der Switch 32 GB freien Speicher für die Installation benötigen. Eine Cross-Save-Funktion mit anderen Plattformen wird es allerdings nicht geben.

540p handheld, 720p, with dynamic resolution enabled, on screen. — The Witcher (@witchergame) June 11, 2019

Quelle: CD Projekt Red