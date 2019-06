Resident Evil 5 & 6 – Portierungen für Nintendo Switch angekündigt

Auf der gestrigen Nintendo Direct anlässlich der E3 2019, kündigte Nintendo nun an Resident Evil 5 als auch Resident Evil 6 auf die Nintendo Switch zu bringen.

Wann kommen die beiden Portierungen auf die Nintendo Switch?

Bereits in den letzten Monaten bemühten sich Nintendo als auch Capcom, Ableger der populären Horror-Reihe auf Nintendos Hybrid-Konsole zu portieren. So sind bislang das Remake zum ersten Teil Resident Evil, als auch Resident Evil 0 und Resident Evil 4 auf der Nintendo Switch spielbar. Zudem haben ebenfalls die Spin-offs Resident Evil Revelations und Resident Evil Revelations 2 auf Nintendos aktueller Heimkonsole ein zuhause gefunden. Nun kündigte der japanische Konzern an, dass auch Resident Evil 5 als auch Resident Evil 6 das Survival-Horror-Portfolio erweitern sollen. Die beiden Ableger werden im Herbst 2019 auf der Nintendo Switch Einzug halten. Ein konkreteres Releasedatum gibt es bislang nicht.

Quelle: E3 2019 Nintendo Direct