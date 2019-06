Nintendo eShop – E3-Sale gestartet

Nach der Nintendo Direct anlässlich der E3 2019 am gestrigen Abend, dürfen nun auch Besitzer einer Nintendo Switch oder eines Nintendo 3DS beim Kauf digitaler Spiele sparen. So startete unlängst der E3-Sale im hauseigenen eShop.

Rabatte im Nintendo eShop

Wie bereits im Vorhinein angekündigt, sollte im Anschluss an die Nintendo Direct am Dienstag Abend ein Sale in Nintendos eShop anlaufen. So stehen euch zahlreiche Blockbuster und sogar First-Party-Spiele zu einem reduzierten Preis zur Verfügung. Mitunter dabei ist beispielsweise Mario Kart 8 Deluxe, welches von knapp 60 Euro auf nur noch 39,99 Euro herabgesetzt wurde. Ebenfalls mit einem verminderten Preis kommen Titel wie Final Fanatsy 7, Cuphead, Undertale, Mortal Kombat 11, der Expansion Pass zu Xenoblade Chronicles 2 oder die Warmaster Edition von Darksiders daher. Zu den Angeboten gelangt ihr über folgenden Link.

Quelle: Nintendo eShop