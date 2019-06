Zelda: Breath of the Wild – Nachfolger auf der E3 2019 angekündigt

Der letzte Teaser der Nintendo Direct auf der E3 2019 war einer, der für große Jubelschreie gesorgt haben dürfte. Es wird einen Nachfolger zum viel gefeierten Legend of Zelda: Breath of the Wild geben. Viel zeigte der Trailer nicht wirklich, immerhin handelte es sich um einen Teaser, dennoch konnte man einen Hauch der Prämisse aufnehmen.

In Breath of the Wild 2 wird eine böse Macht unter Schloss Hyrule entfesselt

Im Trailer sehen wir Zelda und Link, welche Katakomben erkunden. Dort entdecken sie eine finstere Macht und einen leblosen Körper, der am Ende nicht mehr ganz so leblos ist. Diese Ereignisse erschüttern Schloss Hyrule am Ende des Trailers. Alles sehr mysteriös, doch wir werden uns wohl noch eine Weile gedulden müssen, bis wir mehr erfahren. Am Ende des Teasers wird lediglich vermerkt, dass sich ein Nachfolger zu Breath of the Wild in Entwicklung befindet. Kein Releasedatum, kein Name. Die Vorfreude der Fans jedenfalls ist riesig.

Quelle: E3 2019 Nintendo Direct