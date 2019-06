Super Smash Bros. Ultimate – Der Held aus Dragon Quest kämpft in mehrfacher Form mit

Der neue Kämpfer in Super Smash Bros. Ultimate hat keinen Namen. Es ist schlichtweg der Held aus Dragon Quest 11, er wird als neuer DLC-Kämpfer dem Roster beitreten. Doch er kommt nicht alleine, er bringt direkt die Helden aus den anderen Titeln mit. Diese werden aber wohl nicht als eigenständige Echo-Kämpfer, sondern vielmehr als Skins auftreten.

Der Dragon Quest-Held bringt Rollenspielaspekte nach Super Smash Bros. Ultimate

Auf den ersten Blick mag der Dragon Quest-Held lediglich wie ein weiterer Schwertkämpfer wirken, doch er bringt einige Twists in das Gameplay von Smash Bros. Neben seinem Schwert greift er auch mit einigen Zaubern an, doch das ist noch längst nicht alles. Anscheinend könnt ihr mitten im Kampf ein Textmenü öffnen und ähnlich wie in einem rundenbasierten RPG euren Angriff wählen. Ein genaues Releasedatum für den DLC gibt es nicht, es erscheint im Sommer diesen Jahres.

Quelle: E3 2019 Nintendo Direct