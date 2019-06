Super Smash Bros. Ultimate – Banjo-Kazooie treten wie Gerüchte besagten als neue Kämpfer auf

Es war eines der größten Gerüchte bezüglich Super Smash Bros. Ultimate und bewahrheitete sich gegen Ende der Nintendo Direct Präsentation: Bär Banjo und sein gefiederter Freund Kazooie treten als neue Kämpfer auf. In einem Trailer, welcher stark an die damalige Ankündigung von King K. Rool erinnerte, zeigte das Duo, was es drauf hat.

Banjo-Kazooie dank Super Smash Bros. Ultimate nach langer Zeit wieder auf einer Nintendo-Konsole

Das Gerücht war zwar groß, doch viele haben es nicht für möglich gehalten. Schließlich gehört Banjo-Kazooie mittlerweile Microsoft, so war die Chance eigentlich gering, dass das Duo auf einer Nintendo-Konsole erscheint. Doch die DLC-Kämpfer für Smash Bros. Ultimate sollten ja überraschen. Banjo und Kazooie werden im Spiel zu allerlei außergewöhnlichen Moves greifen, die man aus ihren Spielen kennt. Banjo kann Kazooie regelrecht als Waffe verwenden uns sie Gegnern auf den Kopf hauen und diese mit Eiern abschießen. Das Duo wird im Herbst als DLC veröffentlicht.

Quelle: E3 2019 Nintendo Direct