Outriders – Projekt von People Can Fly offiziell angekündigt

Wie bereits im Vorhinein bekannt wurde, arbeitet Entwickler People Can Fly an dem Titel Outriders. Dieses stellte die Spieleschmiede nun konkreter auf der Pressekonferenz seitens Square Enix anlässlich der E3 vor.

Was ist Outriders?

Im Zuge dessen gab es bereits erstes Material zum Titel zu sehen. Niemand geringeres als die Entwickler hinter Bulletstorm und Gears of War: Judgment zeichnen sich für das neue Shooter-Projekt verantwortlich. Laut den Stimmen der Entwickler wird es möglich sein einen eigenen Outrider zu erstellen. Schlussendlich sollt ihr dann gänzlich allein oder gemeinsam mit Freunden in den Kampf ziehen können. Das Spiel wird laut People Can Fly zusätzlich von einem starken und mächtigen Gunplay begleitet, welches dem Titel die nötige Action-Komponente verleiht.

Erscheinen soll Outriders im Sommer 2020 für PlayStation 4, Xbox One sowie PC.

Quelle: Square Enix E3 Pressekonferenz