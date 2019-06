Gamescom 2019- Wildcard Bundles im Shop

Wer gerne noch eine Wildcard für die Gamescom abgreifen möchte, der hat Glück. Denn im offiziellen Shop gibt es jetzt ein interessantes Bundle.

Wildcard Bundles im offiziellen Gamescom Shop

Die Gamescom steht vor der Tür und jeder hat noch die Gelegenheit, an eine der begehrten Wildcards ran zu kommen. Mit diesen Tickets habt ihr die Möglichkeit, die Gamescom schon Dienstags, sprich an einem Fachbesucher-Tag zu betreten. Das gibt euch zum einen Einblicke in die wunderbare Welt des Videospieljournalismus und zum anderen habt ihr bei weitem nicht die Wartezeiten, welche ihr an den Open-for-All-Tagen habt. Doch das Bundle enthält, wie die Bezeichnung Bundle vielleicht auch vermuten lässt, noch mehr als nur die Wildcard. Dazu kommt noch ein Kapuzenpullover mit Gamescom-Logo Aufdruck in wählbarer Größe. Und gegen einen Aufpreis von jeweils 5,50 Euro pro Zeile, könnt ihr den Pullover noch individuell beschriften lassen. Beispielsweise mit eurem Gamertag. Das Standard-Bundle schlägt mit 89,90 Euro zu Buche. Wer sich auf dem Pullover verewigen lassen will, bezahlt zusätzlich bis zu 11 Euro (5,50 Euro pro Zeile) zusätzlich. Hier geht’s zum SHOP.

Quelle: gamescomwear.com