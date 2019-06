Fire Emblem: Three Houses – Neues Bildmaterial von der E3 2019

Auf der diesjährigen E3 2019 hat Nintendo in einer Direct neues Bildmaterial zu Fire Emblem: Three Houses veröffentlicht. In dem Trailer sind cineastische Filmszenen zu sehen, nach Gameplay-Material sucht man vergebens. Aber dies ist wenig verwunderlich, wenn man bedenkt, dass der Titel schon am 26. Juli 2019 für Nintendo Switch erscheint.

Drei Möglichkeiten in Fire Emblem: Three Houses

Der Name des Spiels ist in Fire Emblem: Three Houses Programm: Die Story dreht sich um drei Reiche, jede mit einer eigenen Akademie. Ihr begebt euch in das Kloster, welches im Zentrum der drei Reiche liegt. Dort bekommt ihr die Gelegenheit, an einer der drei Akademien zu unterrichten. Je nachdem, für welche Akademie ihr euch entscheidet, ändert sich der Spielverlauf. Der gut 5-minütige Trailer aus der Direct erklärt all dies sowie wichtige Gameplayelemente im Detail, also schaut doch mal rein. Fire Emblem: Three Houses erscheint am 26. Juli für die Switch. Zeitgleich erscheint außerdem eine limitierte Edition mit Steelbook, Artbook, USB Stick, Ansteckern und einer Spielkarte.

Quelle: E3 2019 Nintendo Direct