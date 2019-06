Final Fantasy Crystal Chronicles – Trailer verrät Releasezeitraum und Plattformen

Auch Square Enix zeigt in diesem Jahr anlässlich der E3 eine eigene Pressekonferenz. Im Rahmen dieser verlor man endlich erneut Details zum Remastered von Final Fantasy Crystal Chronicles.

Wann erscheint die Remastered Edition zum Rollenspiel?

Im Rahmen des Media Briefings konnten Fans zuletzt nun einen weiteren Einblick in das Gameplay der Rollenspiel-Neuauflage Final Fantasy Crystal Chronicles erhaschen. Zudem verlor man erste Informationen zum Releasezeitraum. Somit will man die Remastered-Fassung im Winter 2019 veröffentlichen. Neben der PlayStation 4, Nintendo Switch sollen überraschenderweise auch mobile Plattformen bedacht werden. So soll das Rollenspiel ebenfalls via iOs- als auch Android-Geräten spielbar sein.

Einen weiteren Einblick in Final Fantasy Crystal Chronicles erhaltet ihr im offiziellen Trailer:

Quelle: Square Enix E3 Pressekonferenz