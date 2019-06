Dragon Quest Builders 2 – Demo kommt noch im Juni

Anlässlich der E3-Pressekonferenz seitens Square Enix stellte man ebenfalls das Sequel zum Klötzchen-Baukasten Dragon Quest Builders genauer vor. Dabei kündigte man ebenfalls eine Demo an, die bald im PlayStation Store abzurufen ist.

Demo für Dragon Quest Builders 2 kommt noch im Juni

Im neuen Bildmaterial zu Dragon Quest Builders 2 zeigte Publisher Square Enix erneut das populäre Minecraft-Spiel-System. So werdet ihr wieder in die Haut eines klobigen Helden schlüpfen und die Welt auseinander nehmen sowie neu zusammenbauen können. Mitunter soll ein 4-Spieler-Koop-Modus mit von der Partie sein. Im Gegensatz zum Vorgänger soll Dragon Quest Builders 2 größer und umfangreicher werden. So sollen mehr Baumöglichkeiten zur Verfügung stehen. Die Bewohner der Baukasten-Welt sollen ebenfalls bei euren Vorhaben helfen können. Neben den üblichen Kämpfen wird es indes auch möglich sein Nahrung auf Feldern anzubauen. Erscheinen soll Dragon Quest Builders 2 ab dem 12. Juli für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Eine Demo soll bereits am 27. Juni via PlayStation Store zur Verfügung stehen.

Quelle: Square Enix E3 Pressekonferenz