Alle Alpha- und Beta-Testanmeldungen der E3 2019 im Überblick

Während der diversen E3 2019-Konferenzen werden neben vielen neuen Informationen, Trailer und Bildern auch Alpha- und Beta-Phasen angekündigt. Meist gehen solche Ankündigungen allerdings schnell unter und geraten in Vergessenheit. Aus diesem Grund haben wir in diesem Jahr für euch eine kurze Übersicht zu den Titeln, die man in Kürze in Form von Tests kostenfrei anspielen kann. Nehmt es uns nicht übel, wenn wir den ein oder anderen Titel vergessen haben. In solchen Fällen freuen wir uns über jeden Kommentar.

Gears of War 5

Was für ein Test?: Beta

Zeitraum: startet am 27. Juli 2019

Plattform: Xbox One

Anmeldung noch nicht möglich

Marvels Avengers

Was für ein Test?: Closed Beta

Zeitraum: TBA

Plattform: PlayStation 4

Vorbesteller des Spiels erhalten garantierten Zugriff

Ghost Recon Breakpoint

Was für ein Test?: Closed Beta

Zeitraum: startet am 27. Juni 2019

Plattform: PlayStation 4, Xbox One, PC

Anmeldung über die offizielle Webseite

Uplay Plus

Was für ein Test?: 1 Monat kostenfrei testen

Zeitraum: ab sofort bis 15. August 2019 anmelden, um kostenfreien Monat zu nutzen

Plattform: PC

Anmeldung über die offizielle Webseite

Roller Champions

Was für ein Test?: E3 Demo spielbar

Zeitraum: ab sofort bis 14. Juni 2019

Plattform: PC

Anmeldung über die offizielle Webseite von Uplay

Xbox Game Pass PC

Was für ein Test?: Startangebot für 1€

Welcher Zeitraum: Während der E3 2019

Plattform: PC

Anmeldung über die offizielle Webseite

Bleeding Edge

Was für ein Test?: Technischer Alpha-Test

Zeitraum: startet am 27. Juni 2019

Plattform: Xbox One

Anmeldung über die offizielle Webseite

Fallout 76 Nuclear Winter

Was für ein Test?: Kostenfreier Zugang

Zeitraum: vom 10. Juni bis 17. Juni 2019

Plattform: PC, Xbox One, PlayStation 4

Kostenlos über den Bethesda Launcher downloadbar

Midnight Ghost Hunt

Was für ein Test?: Alpha Test

Zeitraum: Später im Sommer, TBA

Plattform: PC

Kostenlos über die offizielle Webseite oder Discord

Age of Empires II: Definitive Edition

Was für ein Test?: Closed Beta

Zeitraum: TBA

Plattform: PC

Kostenlos über die offizielle Webseite

Songs of Conquest

Was für ein Test?: Closed Alpha

Zeitraum: TBA

Plattform: PC

Kostenlos über die offizielle Webseite

Warhammer Vermintide 2 Versus

Was für ein Test?: Closed Beta

Zeitraum: TBA

Plattform: PC

Kostenlos über die offizielle Webseite

Bethesda Orion

Was für ein Test?: DOOM (2016) kann später dieses Jahr über den neuen Dienst ausprobiert werden

Zeitraum: 2019

Plattform: Orion

Kostenlose Anmeldung über den SlyersClub von Bethesda

Stand der Liste: 10. Juni 2019, die Liste wird stetig aktualisiert.

Alle Inhalte findet ihr hier. Alle Angaben sind ohne Gewähr und können seitens der Publisher / Entwickler auch kurzfristig geändert oder erweitert werden. Bei Fehlern bitten wir um Kontaktaufnahme.