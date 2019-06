Xbox Scarlett – Konsole wird ein Disk-Laufwerk besitzen

Nachdem Microsoft zuletzt mit der Xbox One S All-Digital gänzlich auf eine Konsole ohne Disk-Laufwerk gesetzt hat, gab es zahlreiche Vermutungen, dass der Redmonder Konzern auch bei der kommenden Konsolengeneration auf eine Hardware setzt, die lediglich digitale Titel abspielen kann. Nun hat sich nach der offiziellen Vorstellung von Xbox Scarlett Phil Spencer zu Wort gemeldet und Klarheit ins Ungewisse gebracht.

Physische Datenträger auch auf der Xbox Scarlett nutzbar

So erklärte Xbox-Chef Phil Spencer anlässlich der E3 2019, dass auch die noch kommende Heimkonsole von Microsoft mit einem Laufwerk für physische Datenträger ausgeliefert wird. Demnach sei ihm klar, dass physische Videospiel auch weiterhin sich sehr großer Beliebtheit erfreuen. So werden diese auch zur Zukunft von Microsoft und damit eben auch der Xbox Scarlet angehören. Man wolle die Fans allerdings nicht verwirren und deklariert so beispielsweise die Xbox One S All-Digital nur mit ihrem vollständigen Titel, der keinen Zweifel zulässt. Spieler sollen somit die Wahl haben, wie sie ihre Software am liebsten konsumieren.

Quelle: Gamespot