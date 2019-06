Roller Champions – Neues Sportspiel von Ubisoft angekündigt und bereits spielbar

Roller Champions, die neue IP von Ubisoft, wurde ja bereits im Vorfeld der E3 2019 enthüllt, während er PK bekamen wir nun zum ersten mal Bildmaterial. Sowohl ein Cinematic-Trailer als auch ein kleiner Gameplay-Trailer wurden gezeigt. Im Anschluss die Überraschung, das Spiel kann man bereits spielen.

Roller Champions wird Free to Play, Demo bereits verfügbar

In Roller Champions geht es darum, auf Inlinern in Teams aus drei Spieler einen Ball durch leuchtende Tore zu werfen. Wenn man sich darunter nicht zu 100% vorstellen kann, was genau einen erwartet, dann kann man es selbst ausprobieren. Die Demo lässt sich von heute bis zum 14. Juni auf uPlay herunterladen. Die Vollversion erscheint dann 2020.

Ultrasport Herren Inlineskates U-Turn, Schwarz/Rot, 44, 320000000044 Geschlossener Softboot mit Schnellschnürsystem und Klettbefestigung

gedämpftes Komfort-Fußbett & Anti-Schock-Bereich für die Ferse

4 transparente Rollen (Ø ca. 84 x 22 mm, Härte: 80A)

Lager: ABEC 7

1 Ersatzstopper und entsprechendes Montagewerkzeug liegen bei

Quelle: Ubisoft E3 2019 Pressekonferenz