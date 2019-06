Remnant: From the Ashes – Neuer Trailer veröffentlicht

Remnant: From the Ashes aus dem Hause Gunfire Games hat im Rahmen der PC-Gaming-Show ebenfalls einen neuen Trailer spendiert bekommen. Hier können Interessierte vor allem einen konkreteren Einblick in das Gameplay des Koop-Titels erhaschen.

Weitere Einblicke in Remnant: From the Ashes

Wie sich im Gameplay-Trailer bereits erkennen lässt, wartet der Koop-Shooter mit diversen Umgebungen auf, die sich alle optisch voneinander abgrenzen. Sowohl die Umgebungen, Feinde, Quests sowie Bosse und NPCs sollen dabei komplett prozedural generiert werden. Andere Spieler können deinem Spiel zudem jederzeit beitreten und deinen Fortschritt teilen. Remnant: From the Ashes wird weiterhin eine überaus großen Wiederspielwert erhalten. Hier ist sogar die Rede davon, dass das Spiel selbst nach dem 10. Durchgang nicht langweilig wird. Erscheinen wird Remnant: From the Ashes am 20. August für PC und Xbox One. Vorbesteller dürfen bereits ab dem 16. August in die Welt vom Koop-Shooter eintauchen.

Quelle: PC Gaming Show 2019