Planet Zoo – Neuer Trailer von der E3 2019

Im Rahmen der PC Gaming Show bekamen wir einen neuen Trailer zu Planet Zoo spendiert. Frontier, welche ja bereits mit Rollercoaster Tycoon und Planet Coaster Erfahrungen im Bereich Aufbausimulation sammeln konnten, verrieten allerdings kaum neue Details.

Planet Zoo soll sich wie Planet Coaster spielen

Ein Detail, welches während der PC Gaming Show verraten wurde, war dass die bekannten Bautools, die es in Planet Coaster gab, es auch in Planet Zoo schaffen werden. Dazu kommen viele unterschiedliche Tiere, die alle ihre Eigenheiten besitzen und um deren Ansprüche man sich individuell kümmern muss. Ebenfalls mit dabei sind unterschiedliche Wettereffekte und Biome. Auch ein Releasetermin wurde verraten: Am 5. November erscheint das Spiel für den PC.

Quelle: PC Gaming Show