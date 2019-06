Maneater – Macht als Hai die Gewässer unsicher

Wie GTA, nur als Hai, so kündigte der Entwickler von Maneater auf der PC Gaming Show sein Spiel an. Ihr seid ein Hai und schwimmt durch Gewässer, stets auf der Jagd nach frischem Menschenfleisch. Aus einem RPG wird dabei ein sogenanntes “Shark-PG”, bei dem euer Hai stetig stärker wird.

Verpasst eurem Hai in Maneater ein Upgrade

Neben dem Cinematic Trailer konnten wir auch ein wenig Gameplay sehen, während uns ein wenig über das Spiel erklärt wurde. Wir bewegen unseren Hai in der 3rd-Person und können uns mit allerlei Fähigkeiten behelfen, um ans Ziel zu gelangen. Dieses umfasst meistens lediglich, so viel zu fressen wie möglich. Dabei soll helfen, dass wir auch aufleveln und unseren Hai verbessern können. So können wir ihm zum Beispiel Metallzähne verpassen, damit er besser durch Boote beißen kann, oder einen verbesserten Schwanz, damit wir höher aus dem Wasser springen können. Die Möglichkeiten sollen zahlreich sein. Einen Releasetermin hat Maneater noch nicht.

Quelle: PC Gaming Show