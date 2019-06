Ghostwire Tokyo – Neues Projekt von Tango Softworks

Es ist leider nicht The Evil Within 3 geworden. Aber mit Ghostwire Tokyo haben dennoch das neue Projekt von Shinji Mikami sehen können.

Shinji Mikamis Ghostwire Tokyo enthüllt

Horror Meister Shinji Mikami hat sich mit seinem nächsten Projekt, nicht einem Sequel zu The Evil Within befasst. Stattdessen müssen wir uns mit normalen und paranormalen Phänomenen in Tokio befassen. Menschen verschwinden dort unter mysteriösen Umständen und es liegt in euren Händen herauszufinden was hinter den Ereignissen steckt. Der Trailer sieht auf jeden Fall schon einmal vielversprechend aus. Plattformen und ein Releasezeitraum wurden nicht bekanntgegeben.

Quelle: Bethesda