Ghost Recon Breakpoint – Neuer Trailer und Beta-Termin veröffentlicht

Anlässlich der E3-Pressekonferenz seitens Ubisoft veröffentlichte man neues Bildmaterial zum kommenden Shooter Ghost Recon Breakpoint und verlor ebenfalls einige Informationen zur anstehenden Beta-Phase.

Ghost Recon Breakpoint mit Jon Bernthal

Wie bereits im Vorhinein angekündigt wurde, nimmt Punisher-Schauspieler Jon Bernthal die Rolle des Protagonisten in Ghost Recon Breakpoint ein. Hier verkörpert er Cole D. Walker, ein früherer Anführer der Ghost-Einheit. Nachdem die geschlossene Alpha bereits vor einigen Wochen ablief, dürfen sich nun Spieler für die kommende Beta-Phase registrieren. Diese soll bereits am 5. September stattfinden. Zudem wurde ebenfalls bestätigt, dass nach dem Release des Shooters einige Updates vollkommen kostenfrei erscheinen werden, wobei der zusätzliche Content sich bereits in Planung befindet.

Quelle: Ubisoft E3 2019 Pressekonferenz