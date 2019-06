Forza Horizon 4 – Neue Erweiterung LEGO Speed Champions bringt LEGO Racers-Gefühl zurück

Ein neuer DLC für Forza Horizon 4 steht an und es ist ein ganz Besonderer. Er heißt LEGO Speed Champion und das sagt eigentlich bereits alles. Ihr düst in Autos aus Legosteinen mit Legorennfahrern durch mit LEGO gebaute Strecken. Nostalgiker fühlen sich direkt in die Zeit von LEGO Racers zurückversetzt.

Forza Horizon 4 und LEGO – Eine Ungewöhnliche Mischung

Im Trailer sehen wir allerlei skurille Gefährte durch die LEGO-Gegend düsen. Wir können also wohl nicht nur in Rennwagen aus den Bauklötzchen Rennen bestreiten, sondern auch in Minis, Trucks und Strandbuggs aus LEGO. Das alles findet natürlich auch in 4K statt. Das Beste haben wir euch jedoch vorenthalten: Der DLC kommt bereits in drei Tagen, am 13. Juni, auf den Markt.

Quelle: E3 2019 Media Briefing