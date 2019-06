Deathloop – Neue IP der Arkane Studios

Anlässlich der E3 2019 stellte Bethesda auf dem eigenen Showcase nun ebenfalls die neue IP von Entwickler Arkane Studios vor. Dabei handelt es sich um den Action-Titel Deathloop.

“Time is on my side”

Der Dishonored-Entwickler werkelt demnach an dem asynchronen Action-Titel Deathloop, der euch zwei spielbare Charaktere an die Hand gibt. Ihr müsste euch zu Spielbeginn für eine Seite entscheiden. Die beiden Protagonisten arbeiten dabei gegeneinander. Beide warten scheinbar mit außergewöhnlichen Fähigkeiten auf und müssen sich damit in einer vermeintlichen Parallelwelt zurecht finden, die von einem Timeloop bestimmt wird. Während die eine Partei der beiden kämpft, um diese Wiederholungen zu schützten, versucht der andere diesen Kreis zu durchbrechen.

Einen ersten Trailer könnt ihr euch im folgenden zu Gemüte führen:

