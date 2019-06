Borderlands 3 – Neue Informationen zum Multiplayer, Charakter Moze und mehr

Creative Director bei Gearbox Paul Sage stand auf der E3 Rede und Antwort und verriet so maches Detail zum kommenden Loot-Shooter Borderlands 3.

Level-Cap, PvP und mehr

Wie Sage in einem Live Q&A mit den Kollegen von PC Gamer verriet, sollen gerade Bosskämpfe in Borderlands 3 eine sehr große Rolle spielen. Demnach gäbe es eine ganze Menge Minibosse und Endgegner, die es mit unterschiedlichen Taktiken zu bezwingen gilt. Darüber hinaus legt Gearbox großen Wert auf ein flüssiges Movement im Loot-Shooter. So wird es Spielern möglich sein zu jederzeit zu springen, sliden und klettern.

Auch zum Multiplayer hat man in diesem Rahmen einige Worte fallen lassen. Borderlands 3 wird natürlich einen flexiblen Drop-In-Drop-Out Multiplayer unterstützen. Auch Duelle, goldene Schlüssel und Shift Codes werden es wieder ins Spiel schaffen. Die Möglichkeit Waffen mit Freunden zu tauschen, wird zudem direkt vom Stat weg verfügbar sein. Auf die Frage, ob es abseits davon weitere PvP-Modi geben, wird antwortete Sage jedoch mit einem vagen “Ja und Nein”. Bleibt abzuwarten, was uns hier erwartet.

Zu guter Letzt stellte Gearbox auch den neuen Charakter Moze grob vor. Bei der Vault-Hunterin handelt es sich um einen Waffenexperten, der auf Miniguns und Flammenwerfer zurückgreifen kann. Zum Release wird das Level-Cap übrigens bei Level 50 liegen und kann im Nachgang durch Updates oder DLCs erweitert werden.

Quelle: PC Gaming Show 2019