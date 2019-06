Ori and the Will of the Wisps – Neuer Trailer samt Releasetermin bekannt

Ori and the Will of the Wisps hat einen finalen Releastermin erhalten. Das nächste Abenteuer für den mystischen Fuchs startet schon Anfang 2020.

Ori and the Will of the Wisps erhält Termin

Im Rahmen des Xbox Media Briefings 2019 hat Microsoft wenig überraschend einen neuen Gameplay-Trailer zu Ori and the Will of the Wisps veröffentlicht. Das neue Material zeigt den Helden in Aktion, größere Bosskämpfe gegen Wölfe und Spinnen sowie eine wunderschöne, magische Spielwelt.

Im gleichen Atemzug gab das Redmonder Unternehmen auch den finalen Releastermin des Plattformers bekannt. Der Titel erscheint am 11. Februar 2020 und soll bereits zum Launch über den Game Pass spielbar sein.

