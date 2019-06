Newstime vom 9. Juni 2019

Es ist das Wochenende der E3 2019 und da gibt es natürlich Videospielnews zum Überfluss. Mit einer anstehenden Messe sind natürlich auch Leaks nicht weit und am schlimmsten traf es da in den vergangenen Tagen Bandai Namco. Aufgrund einer Sicherheitslücke wurden gleich drei große Spiele des Publishers geleaked. Doch auch erfreuliche Nachrichten gab es diese Woche. So bekamen wir in einer Nintendo Direct allerlei Infos zu Pokémon Schwert & Schild und freuten uns über Ankündigungen von Baldur’s Gate 3 und einem Yooka-Laylee-Nachfolger.

Wöchentliche Gamingnews auf Youtube