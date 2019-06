Marvel’s Avengers – Titel kommt auch für Google Stadia

Bereits vor 2 Jahren veröffentlichte Publisher Square Enix einen ersten Teaser zum neuen Projekt von Crystal Dynamics. Dabei handelt es sich um ein Action-Spiel rund um Marvel’s Avengers. Während bislang nur wage Informationen zum Titel bekannt gegeben worden sind, scheint man bereits vor der offiziellen Pressekonferenz von Square Enix über die Plattformen des neuen Projektes informiert zu werden.

So darf man in Los Angeles bereits ein Banner bestaunen, das das neue Projekt von Crystal Dynamics bewirbt. Hier soll der Action-Titel nicht nur für die Xbox One und PlayStation 4 sondern auch für den PC sowie Google Stadia erscheinen. Zur Erinnerung: Google Stadia soll bereits im November diesen Jahres veröffentlicht werden. Gerüchte um das Releasedatum vom Marvel’s Avengers-Projekt deuten derzeit auf den 15. Mai 2020 hin. Konkretere Informationen zum Projekt werden wir wohl auf der anstehenden Pressekonferenz von Square Enix erwarten dürfen.

Square Enix seems ready by showing off their banner at E3! And if you look closely, the available platforms seem to read PS4, Xbox One, Google Stadia and PC! #REASSEMBLE pic.twitter.com/fbmndwsKbT

— Have We Heard Anything About Marvel's Avengers? (@AvengersSE) June 9, 2019