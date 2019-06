Bleeding Edge – Leak auf der E3 2019 bestätigt

Bereits vor zwei Tagen wurde Ninja Theorys neustes Projekt Bleeding Edge geleakt. Nun wurde im Rahmen der E3-Pressekonferenz der gleiche Trailer veröffentlicht, den wir auch vor zwei Tagen zu Gesicht bekamen.

Bleeding Edge – das neue Overwatch?

Mit der Übernahme durch Microsoft hatten wohl nur die wenigsten gerechnet. Der Trailer zeigt acht Charaktere, alle davon erinnern an Charaktere aus beliebten Titeln wie Overwatch und dergleichen. Das Gameplay bietet wohl 4v4 Melee Combat und das Online, ganz im Stil vieler anderer Online Titel mit Comic-Optik. Wie dieser Titel sich in der aktuellen Masse von Games dieser Art behaupten können wird, müssen wir abwarten. Die Alpha-Phase startet am 27. Juni.

Xbox Game Pass | 3 Monate Mitgliedschaft | Xbox One – Download Code Über 100 Games - Riesige Auswahl an Blockbustern und monatlich neuen Inhalte

Neue Exklusivtitel - Spielen Sie neue Xbox Exklusivtitel direkt ab Veröffentlichung und solange Sie möchten

Wenig zahlen, viel spielen - Lernen Sie jetzt den Xbox Game Pass kennen und erleben Sie so viel Spielspaß wie nie zuvor

Erleben Sie ein Vielzahl an Spielen jedes Genres sowie Blockbuster und von Kritikern gefeierte Indie-Games

Sparen Sie 20% beim Kauf von Xbox One Spielen im aktuellen Game Pass Katalog und erhalten Sie zusätzlich 10% auf jedes Xbox One Spiele-Add-on.

Quelle: Xbox E3 2019 Media Briefing