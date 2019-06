Gears 5 – Releasetermin veröffentlicht und Horde Modus angekündigt

Es war bereits ein offenes Geheimnis, dass Microsoft auf der diesjährigen E3-Pressekonferenz das Releasedatum vom Koop-Shooter Gears 5 bekannt geben wird.

Wann kommt Gears 5?

Die populäre Shooter-Reihe Gears of War soll mit Gears 5 einen weiteren Ableger für die Xbox One sowie PC spendiert bekommen. Nun gab Studio-Chef Rod Fergussion auf der Microsoft Bühne das offizielle Releasedatum des Blockbusters bekannt. So soll Gears 5 bereits ab dem 10. September Fans zur Verfügung stehen. Der Exklusiv-Titel ist ebenfalls im Xbox Game Pass enthalten. Spieler, die sich im Besitz des Abonnements befinden, können zudem bereits vier Tage vorher loslegen. Ab dem 17. Juli soll ebenfalls ein technischer Test zu Gears 5 stattfinden, anlässlich der gamescom wird ab dem 19. August auch der populäre Horde-Modus anspielbar sein.

Quelle: Xbox E3 2019 Media Briefing