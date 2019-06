Dragon Ball Z Kakarot – Neues Action RPG im Dragon Ball-Universum

Im Januar berichteten wir euch bereits von einem neuen Dragon Ball Action RPG mit dem Namen Project Z, welches in diesem Jahr erscheionen soll. Auf dem Xbox Media Briefing wurde nun ein Trailer gezeigt und der richtige Name des Spiels verraten. Es heißt Dragon Ball Z Kakarot.

Erlebt Son Gokus Geschichte in Dragon Ball Z Kakarot erneut

Allem Anschein nach wird erneut die Geschichte von Son Goku erzählt. Wie er die Saiyajins besiegt, auf dem Planeten Namek gegen Frieza antritt und sich dort zum ersten Mal in einen Super Saiyajin verwandelt. Der Name des Spiels leitet sich von Son Gokus Geburtsnamen Kakarot ab und deutet darauf hin, dass wir in diesem Action Adventure lediglich Son Goku spielen werden. Das Spiel erscheint im Frühjahr nächsten Jahres.

Quelle: Xbox E3 2019 Media Briefing