Borderlands 2 – Neuer DLC ab sofort kostenlos und neuer Trailer zu Borderlands 3

Wie Gerüchte bereits im Vorhinein verrieten, wird es einen neuen DLC für den knapp 7 Jahre alten Loot-Shooter Borderlands 2 geben.

Auf der aktuellen Pressekonferenz von Microsoft anlässlich der Spielemesse E3 stellte Entwickler Gearbox Software einen neuen Zusatzinhalt für Borderlands 2 vor. Dieser soll die Brücke zwischen dem 7 Jahre alten Ableger und dem noch kommenden Borderlands 3 schlagen. Spieler können Commander Lilith & the Battle for Sanctuary ab sofort herunterladen.

Zudem veröffentlichte Gearbox ebenfalls einen neuen Trailer für Borderlands 3, in welchem vor allem die Charaktere näher beleuchtet werden. Borderlands 3 wird am 13. September 2019 für PC, Xbox One sowie PC erscheinen.

Answer the call and charge head-first into the mayhem as one of four badass new Vault Hunters, each with their own deep skill trees and insanely powerful abilities. #E3

— Borderlands 3 (@Borderlands) June 9, 2019