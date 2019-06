Alle Cringe-Momente von der E3 2018

Jedes Jahr richtet die Gamingwelt im Juni alle Blicke auf Los Angeles. Schließlich steht die E3 wieder vor der Türe. Es ist halt auch DAS Gaming-Event des Jahres. Auch wenn die gamescom mittlerweile zur weltweit größten Unterhaltungsmesse mutierte, sehen die Publisher und Entwickler die E3 zur besten Möglichkeit, in großen Pressekonferenzen ihre neusten Projekte anzukündigen. Doch trotz der wochenlangen Vorarbeit läuft es während der Livestreams nicht immer so, wie gewollt. Bevor die Pressekonferenzen und Events wieder starten, haben wir uns noch einmal die lustigsten Fails, Pannen und Cringe-Momente des letzten Jahres angeschaut und in einem Video zusammengeschnitten. Have a great E3 2019.

Die lustigsten Cringe-Momente von der E3 2018

Eure Meinung zur E3 2019

Jetzt seid ihr gefragt, was wünscht ihr euch von den großen Publishern und Entwicklerteams von der diesjährigen E3? Schreibt es mal unten in die Kommentare.