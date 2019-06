Lost Words: Beyond the Page – Neuer Trailer kündigt Nintendo Switch-Version an

Publisher Modus Games und Entwickler Sketchbook Games kündigten gestern an, dass das viel gelobte Lost Words: Beyond the Page im Dezember nicht nur für PlayStation 4, Xbox One und Steam veröffentlicht wird, sondern auch für die Nintendo Switch. Zusätzlich gibt es einen neuen Trailer zum Spiel.

Neuer Trailer von Lost Words: Beyond the Page zur E3 2019

Lost Words versetzt den Spieler in die Rolle eines jungen Mädchens und er erlebt ihre Abenteuer in der fantastischen Welt Estorias. Um deren Rätsel zu lösen, verwenden Spieler bewegliche Wörter und nutzen diese dann als Plattformen, um weiter durch eine sich stets ändernde, magische Landschaft zu reisen.

Schon während der Entwicklung hat der Titel bereits einige Awards gewonnen – beispielsweise „Best Indie Game“ auf der Game Connection Paris und „Special Selection Indie Award“ auf der Reboot Develop.

Das Spiel ist auf der E3 2019 am Stand von Modus Games in der South Hall 2513 anspielbar.

Quelle: Modus Games via Pressemeldung