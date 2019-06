Die Sims 4 Inselleben – Neue Erweiterung schon bald verfügbar

Die Sims 4 Inselleben wird die nächste Erweiterung für die Lebenssimulation. Und Fans müssen nicht einmal seht lange auf den Release warten.

Die Sims 4 Inselleben kommt Ende Juni

Electronic Arts und Maxis geben bekannt, dass das Die Sims 4 Inselleben-Erweiterungspack am 21. Juni für PC und Mac sowie am 16. Juli für Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht wird. In Die Sims 4 Inselleben lassen Spieler den Stress des Stadtlebens hinter sich und genießen einen lockeren Lebensstil auf der Tropeninsel Sulani. Sie entspannen am Strand, haben Spaß bei Aktivitäten auf dem glitzernden Meer, halten als Umweltschützer die Strände sauber und lernen alle kulturellen Traditionen der Insel kennen.

„Mit Inselleben will das Entwicklerteam Spielern die Möglichkeit bieten, mit ihren Sims in ein friedliches und einzigartiges Paradies zu entfliehen und die Natur hautnah zu erleben”, erklärt Mike Duke, Senior Producer von Die Sims 4. „Mit dieser Erweiterung verhelfen Fans ihren Sims zu einem glücklichen Leben – Sims können am Palmenstrand relaxen, sich an den Korallenriffen mit einer Meerjungfrau anfreunden oder die Umwelt von Sulani schützen und dafür sorgen, dass die Insel noch schöner wird.”

Das Erweiterungspack enthält die sonnenverwöhnte Welt Sulani, wo Sims zum ersten Mal in Die Sims 4 Aktivitäten im kristallklaren Wasser rund um die Insel unternehmen, im Kanu paddeln oder mit dem Aqua-Zischer an Delfinen vorbeidüsen. Die Sims können schwimmen, Sandburgen am Strand bauen oder in der Sonne entspannen. Den Lebensstil von Sulani genießen sie, indem sie die lokalen Traditionen kennen lernen, traditionelle Köstlichkeiten probieren, tropische Outfits anprobieren oder ihre neue Tropenoase mit Objekten schmücken, die von der lokalen Kultur inspiriert sind.

Spieler bestreiten die neue Umweltschützer-Karriere, um die tropische Heimat ihrer Sims zu schützen und wie nie zuvor Schicksal zu spielen. Je mehr Sims sich um die Umwelt kümmern, desto üppiger und vielfältiger wird die Natur der Insel. Sims können auch als Rettungsschwimmer arbeiten, Nebenjobs annehmen oder sich einfach ihre nächste Mahlzeit angeln.

Neben Die Sims 4 Inselleben kündigt Die Sims eine neue Partnerschaft mit dem It Gets Better Project an, die die LGBTQ-Community unterstützt. Dabei handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation und globale Bewegung, die LGBTQ-Jugendlichen Hoffnung gibt und Mut zuspricht. Ab dem 18. Juni erhalten Spieler in Die Sims 4 für PC, Die Sims FreePlay und Die Sims Mobile exklusiven Zugriff auf It Gets Better- sowie Pride-Kleidung und eine Vielzahl an Pride-Objekten, wie z.B. eine geschlechtsneutrale Toilettentür in Die Sims 4. Diese Inhalte werden für Die Sims 4 auf Konsole im Juli verfügbar sein.

In den kommenden Monaten wird es weitere neue Inhalte für Die Sims 4 geben, darunter das Moschino-Accessoires-Pack mit Teilen aus der echten Moschino X Die Sims-Capsule Collection zum Tragen für die Sims ingame, legendären Moschino-Modeartikeln und einem neuen Teilzeitjob als Modefotograf. Mit dem Die Sims 4 Realm of Magic -Gameplay-Pack erleben die Sims magische Momente – weitere Details werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben.

Quelle: Pressemeldung