Yooka-Laylee and The Impossible Lair – Mit erstem Trailer für Konsolen und PC angekündigt

Entwickler Playtonic Games hat heute zusammen mit Team17 sein nächstes Spiel Yooka-Laylee and The Impossible Lair mit Trailer angekündigt. In dem neuen Plattform-Adventure-Hybrid müssen Yooka und Laylee ihre Fähigkeiten kombinieren, um eine Reihe von 2.5D-Levels zu meistern und Rätsel in einer wunderschönen 3D-Überwelt zu lösen.

Yooka-Laylee and The Impossible Lair vor E3 2019 angekündigt

Es liegt also an uns, die Royal Beettalion Guard von Königin Phoebee aus jedem Level zu retten. Weitere Informationen sollen noch während der E3 2019-Woche veröffentlicht werden.

Wir halten euch also auf dem Laufenden, sobald uns neue Informationen zu Yookas und Laylees neustem Abenteuer vorliegen.

Yooka-Laylee und The Impossible Lair wird 2019 auf der Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und PC veröffentlicht.

Quelle: Team17 via Pressemeldung