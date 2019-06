Uncharted – Filmstart für Ende 2020 geplant

Nachdem immer mehr Informationen zum geplanten Uncharted: Der Film durchsickern, soll nun auch der grobe Termin für den Kinostart feststehen.

Startet im Dezember 2020

Wie The Hollywood Reporter unlängst berichtete, habe Sony Pictures Starttermine für zahlreiche geplante Filme bekannt gegeben, darunter auch die Videospielverfilmung des Action-Titels Uncharted. Demnach soll Uncharted: Der Film schon am 18. Dezember 2020 in den Kinos anlaufen.

In die Rolle des jungen Abenteuers Nathan Drake soll indes Tom Holland schlüpfen, der sich in der Vergangenheit ja bereits einen Namen als Marvels Spider-Man machen konnte. Weitere Schauspieler sind derweil nicht bekannt.

Ebenso wenig wissen wir derzeit zur Geschichte des Films. Im Mittelpunkt könnten die Ereignisse des ersten Uncharted-Spiels und die Suche nach der Stadt El Dorado stehen. Auch ein Prequel zu den Geschehnissen der Videospiel-Saga wären denkbar.

Quelle: The Hollywood Reporter