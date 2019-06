Rainbow Six: Quarantine – Weiterer Leak offenbart Spin-Off

Nachdem zur kommenden Ubisoft Pressekonferenz anlässlich der E3 2019 bereits zahlreiche Informationen geleakt sind, reißen die Gerüchte auch weiterhin nicht ab. Nun ist der noch unangekündigte Titel Rainbow Six: Quarantine erstmals im Gespräch.

Erste Gerüchte um Rainbow Six: Quarantine

So meldete sich unlängst der gewöhnlich gut informierte Kotaku-Redaktuer Jason Schreier zu Wort und ließ verlauten, dass Ubisoft am Montag im offiziellen Media Briefing das Spin-Off Rainbow Six: Quarantine konkreter vorstellen wird. Dabei soll es sich genauer um einen Space-Shooter handeln, welcher auf dem zuvor eingestellten Projekt Pioneer basiert. Laut Schreier soll Rainbow Six: Quarantine sowohl mit PVP-Elemnten daherkommen als auch kooperativ spielbar sein. Angeblich soll der Weltraum-Ableger noch im laufenden Geschäftsjahr veröffentlicht werden. Dieses endet bekanntermaßen am 31. März 2020. Diese Informationen bleiben vorerst mit Vorsicht zu genießen. Ob sich der Leak bewahrheitet, werden wir wohl erst am Montag bei der Pressekonferenz von Ubisoft erfahren.

Quelle: Playfront