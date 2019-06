Projekt Orpheus – Ubisoft arbeitet an Zelda-ähnlichem RPG

Ubsioft arbeitet offenbar an einem neuen Projekt mit dem Codenamen Orpheus, das eine gewisse Ähnlichkeit zur Spielereihe The Legend of Zelda besitzt.

Projekt Orpheus in Entwicklung?

Bei Ubsioft hat es einmal mehr ein Leak an die Öffentlichkeit geschafft. Kurz vor der E3 2019 geistert das Gerücht durchs Internet, das der französische Publisher an einem neuen Spiel mit dem Codenamen Orpheus arbeitet. Dieses soll sich vom Artstyle stark an The Legend of Zelda: Breath of the Wild orientieren.

Wie Jason Schreier von Kotaku nun im hauseigenen Splitscreen Podcast bekannt gab, handelt es sich bei dem neuen Projekt um ein kleineres Rollenspiel. Zwar soll die Optik von der Zelda-Reihe inspiriert worden sein, spielerisch wird das RPG aber wenig vom bekannten Action-Adventure in sich tragen.

Eine offizielle Vorstellung von Projekt Orpheus können wir aller Voraussicht nach auf Ubsiofts E3 Pressekonferenz erwarten.

Apologies, folks, I misspoke on this week's Splitscreen E3 extravaganza – the rumored Orpheus project I mentioned is a small-scoped RPG, not an action-adventure. The Breath of the Wild comparison is art style, not gameplay! — Jason Schreier (@jasonschreier) June 6, 2019

Quelle: Kotaku