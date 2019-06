Game Charts – VR-Shooter „Blood & Truth” steigt hoch ein (KW22.2019)

Auch in dieser Woche präsentieren wir euch zusammen mit GFK Entertainment die Game Charts der Woche. Zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen auf dem PS4-Thron bleibt das Zombie-Abenteuer Days Gone. Knapp dahinter steigt in dieser Woche aber ein komplett neuer Titel ein. Blood & Truth, dem PlayStation VR exklusiven Spiel, präsentiert sich äußerst treffsicher und überzeugt mit viel Action und einer filmreifen Inszenierung. Auf Platz 3 folgt dann das Mittelalter-Adventure A Plague Tale: Innocence.

Exklusiver PS4 VR-Shooter steigt in die Game Charts ein

Auf der Xbox One performt A Plague Tale: Innocence noch besser und sichert sich den Vizesieg hinter Rage 2. Computerspieler sind immer noch in der Welt von Anno 1800 “gefangen” oder gehen an die Simulationstitel Die Sims 4 und den Landwirtschafts-Simulator 19.

Gänzlich ohne Neuzugänge kommen die Nintendo-Charts aus. Die Spitzenreiter heißen hier weiterhin Mario Kart 8 Deluxe und New Super Mario Bros. U Deluxe für die Switch, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Minecraft für die Wii U sowie Animal Crossing: New Leaf – Welcome Amiibo Selects und Pokémon Ultramond für den 3DS. Das Fußball-Game FIFA 18 hält den PS3- und Xbox 360-Kasten sauber.

Quelle: www.gfk-entertainment.com