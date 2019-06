DOOM Eternal – Teaser-Trailer im Vorfeld der E3 2019 veröffentlicht

Noch im Vorfeld der E3 2019 hat Publisher und Entwickler Bethesda einen kleinen Vorgeschmack auf DOOM Eternal veröffentlicht.

Via Twitter hat Bethesda einen frischen Teaser-Trailer zu DOOM Eternal veröffentlicht und macht damit gleichsam auf die hauseigene Pressekonferenz am kommenden Montag aufmerksam. Das Event verspricht dabei neue Spielszenen und Informationen zum kommenden Blockbuster.

Das einige Sekunden lange Video zeigt dabei bereits einige Areale aus dem neuen DOOM-Ableger ebenso wie den Doom-Slayer in Aktion. Wir sind schon jetzt gespannt, was uns Bethesda am 10. Juni um 2:30 Uhr deutscher Zeit so alles präsentieren wird.

Das Spiel soll für PC, PlayStation 4, Xbox One und sogar Nintendo Switch erscheinen. Eine Version für Googles Stadia ist ebenfalls geplant.

"What you interfere with now is bigger than you can imagine."

DOOM Eternal at the Bethesda #E3 Showcase, live on June 9 at 5:30pm PT. https://t.co/wbaEAaAxjy #BE3 pic.twitter.com/qSwOHmPUJV

— DOOM (@DOOM) June 6, 2019