Days Gone – Das bringt euch das kostenlose Update

Days Gone ist vor einigen Wochen exklusiv für die Playstation 4 erschienen und wird vom Entwickler Bend Stuios natürlich nach und nach erweitert. Nun ist ein kostenfreies Update erschienen, welches einige neue Inhalte implementiert.

Was bringt Update 1.10?

Das kostenfrei Update soll euch nicht nur einen neuen Schwierigkeitsgrad spendieren, sondern bereitet das Spiel zudem auf die kommenden Herausforderungen vor. So stellt euch der Überlebensmodus hierbei vor eine vollkommen neue Aufgabe. Nicht nur die Gegner werden um einiges härter, auch das HUD wird dezimiert. Demnach werdet ihr hier keine zusätzlichen Infos mehr über euren Bildschirm erfassen können. Außerdem kann die Schnellreise-Funktion nicht mehr genutzt werden. Abseits davon sollen die kommenden Herausforderungen wöchentlich ausgetauscht werden und euch mit spannenden Belohnungen versorgen. So stehen euch hier neue Ringe mit einzigartigen Eigenschaften sowie Skins für Charakter und Bike zur Verfügung. Die Herausforderungen sollen am 20. Juni starten. Das Update ist gut 16,9 GB groß und kann ab sofort heruntergeladen werden.

Quelle: GamePro