Baldur’s Gate 3 – Neuer Teil der legendären Rollenspielreihe angekündigt

Diese Nachricht dürfte Fans vor Freude jubeln lassen. Denn es gibt bald wieder neue Rollenspielkost.

Baldur’s Gate 3 angekündigt

Die Larian Studios haben angekündigt, dass die die beliebte Rollenspielreihe Baldur’s Gate um einen dritten Teil erweitern. Der Titel lebt von einer sagenhaften Story und entsteht in Zusammenarbeit mit Dungeons & Dragons und Wizards of the Coast. Die Spielmechaniken und Regeln basieren auf dem aktuellen Dungeons & Dragons Regelwerk.

„Baldur’s Gate bedeutet sehr vielen Leuten sehr viel. Das ist eine große Verantwortung, doch ich denke, wir sind bereit dafür. Unser Fokus liegt darin, reaktive, systemische Welten zu erschaffen, die sich nach den Handlungen der Spieler gestalten – und die Fähigkeiten unseres Teams in einem so reichhaltigen Universum wie dem von Dungeons & Dragons einzusetzen, macht natürlich eine Menge Spaß. Wir arbeiten sehr eng mit Wizards zusammen, um so tief wie noch nie in das Reich Faerun einzutauchen, und ich kann es kaum erwarten, der Welt zu zeigen, was unser Team geschaffen hat.“ -Swen Vincke, Creative Director bei Larian Studios.

Die Story setzt die Geschichte von Baldur’s Gate fort und stellt den Spieler vor eine neue gefährliche Bedrohung. Baldur’s Gate 3 wird sowohl Solo, als auch im Multiplayer spielbar sein. Nähere Informationen zum Releasedatum gab es bis Redaktionsschluss noch nicht. Wir dürfen gespannt sein.

Quelle: Larian Studios (via Pressemeldung)