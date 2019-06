Watch_Dogs Legion – Neuer Teil offiziell angekündigt

Lesezeit für diesen Artikel: 1 Minute

Nachdem in den vergangenen Tagen zahlreiche Leaks zum angeblich neuen Ableger der Hacker-Reihe Watch_Dogs an die Öffentlichkeit gelangt sind, meldete sich nun Publisher Ubisoft zu Wort und kündigte den nächsten Teil auch offiziell an.

Mehr Infos zu Watch_Dogs Legion auf der E3

Zuvor war bereits spekuliert worden, ob Ubisoft an einem neuen Watch_Dogs-Ableger werkelt. Laut einigen Gerüchten sollte dieser den Titel Watch_Dogs Legion tragen und im Post-Brexit-London spielen. Nun hat Ubisoft diese Gerüchte via Twitter bestätigt. Weiterhin soll es scheinbar möglich sein die Kontrolle über mehrere NPC’s zu übernehmen. Erste handfeste Informationen zu Watch_Dogs Legion sollen uns auf der E3 2019 erwarten. Die Pressekonferenz des französischen Unternehmens findet am 10. Juni um 22 Uhr statt. Ihr könnt das Event wie immer im Livestream mitverfolgen.

Quelle: Watch Dogs Legion via Twitter