Sniper Ghost Warrior: Contracts – Erster Trailer zeigt erstmals den neusten Teil, mehr Infos aus der E3 2019

Es gibt endlich neue Informationen zum nächsten Sniper Ghost Warrior-Spiel. Der neuste Teil Contracts wird im Zuge der E3 2019 vollständig enthüllt und erstmals anspielbar sein. Einen ersten Trailer, der in die rauen Landschaften der sibirischen Wildnis entführt, haben CI Games aber schon im Vorwege der Messe veröffentlicht.

Erster Trailer zu Sniper Ghost Warrior: Contracts veröffentlicht

Bereits auf der E3 2019 werden Spieler die Möglichkeit erhalten, erstmals Hand an den neusten Sniper-Teil zu legen. Zusätzlich zu der bewährten, genre-definierenden Sniper-Action und der realitätsnahen Ausrüstung, führt Contracts die Serie in eine neue Richtung, indem es verknüpfte, missions-basierte Szenarios auf strukturierten Karten bietet. Darüberhinaus werden wieder unzählige Zusatzmissionen zur Verfügung stehen. Scharfschützen werden sich auf eine eiskalte sibirische Wildnis und zahlreiche Hindernisse sowie Gefahren in dieser rauen Umgebung freuen dürfen.

Mit dem Ansatz einer „Puzzle-Box“ und der Umsetzung des namensgebenden Auftragssystems können die Missionen mit offenem Ausgang völlig unterschiedlich verlaufen und belohnen taktische Finesse sowie schnelles Handeln im Falle einer plötzlichen Gegenwehr.

Sniper Ghost Warrior Contracts erscheint noch 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Weitere Details zu Contracts werden auf der diesjährigen E3 2019 bekannt gegeben.

Sniper Ghost Warrior 3 - Season Pass Edition [PlayStation 4] Erstmals auf Nextgen: Die wohl umfangreichste Sniper-Erfahrung, die es bisher gab!

Wählen Sie aus drei unterschiedlichen Stilen: Sniper. Ghost. Warrior. Je nach Stil bietet jede Mission mehrere Wege zum erfolgreichen Abschluss

Open-World-Setting: Benutze Sie Fahrzeuge und Ihre Drohne um die offene Welt zu erkunden

Erstauflage erscheint als Season Pass und enthält das Hauptspiel und den Season Pass

Quelle: CI Games via Pressemeldung