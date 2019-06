Nintendo Switch Online – Das sind die NES-Spiele im Juni

Lesezeit für diesen Artikel: 1 Minute

Wie auch die Konkurrenz Sony und Microsoft bietet Nintendo seit geraumer Zeit einen kostenpflichtigen Abo-Service an, der es Kunden ermöglicht online Spiele mit anderen Spielern zu konsumieren. Abonnenten erhalten so auch bei Nintendo Switch Online jeden Monat einige NES-Titel kostenfrei.

Normalerweise verteilt das japanische Unternehmen Monat für Monat lediglich zwei kostenfrei Spiele. Mit dem Juni sollen Abonnenten allerdings direkt drei NES-Titel an die Hand bekommen. Unter anderem mit dabei ist der Klassiker Double Dragon II, bei dem ihr in die Haut der Brüder Billy und Jimmy Lee schlüpft. Zudem wird das Sportspiel Volleyball aus dem Jahre 1986 sowie der Plattformer City Connection zum Download bereit stehen. Die drei Spiele stehen euch ab dem 12. Juni 2019 zur Verfügung.

City Connection, Double Dragon II: The Revenge, and Volleyball are coming to Nintendo Entertainment System – #NintendoSwitchOnline on 6/12! #NEShttps://t.co/6Essu4Gof0 pic.twitter.com/Mg6fNp8XIX

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 5, 2019