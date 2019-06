Darksiders Genesis – Neues Action-Adventure von THQ Nordic angekündigt

Lesezeit für diesen Artikel: 1 Minute

THQ Nordic und Airship Syndicate haben in ihrer Ankündigungswelle nun das erste Action-Adventure aus der Vogelperspektive in der Geschichte der Darksiders-Reihe vorgestellt. Die Leaks um Darksiders Genesis sind also wahr. Besucher können den neuen Titel bereits auf der E3 2019 am Stand von THQ Nordic anspielen.

Neues Darksidersspiel angekündigt

Im Spiel wird der vierte Reiter der Apokalypse, STRIFE, gerufen, um die Menschheit vor den zerstörerischen Plänen Luzifers zu retten. Darksiders Genesis bleibt dabei seinen Wurzeln treu: Es wird Kämpfe, Erkundungen, Rätsel, epische Bosskämpfe und Schlangenlöcher geben, die vom Himmel bis in die Hölle reichen. Dieses Spiel ist das erste vollständige Darksiders-Abenteuer, das aus der Vogelperspektive gespielt wird.

„Mit Darksiders Genesis wird die Darksiders-Reihe eine komplett neue Richtung einschlagen und neben der Einführung des ersten und letzten Reiters – STRIFE – auch einen völlig neuen Spielstil erhalten … und noch vieles mehr!“, sagt Joe Madureira, Mitschöpfer von Darksiders und CEO von Airship Syndicate. „Das Airship-Team freut sich sehr darauf, Darksiders Genesis nächste Woche auf der E3 in Los Angeles den Fans zu präsentieren und sie selbst Hand anlegen zu lassen!“

Das Spiel soll im Verlauf des Jahres für PC, PlayStation 4 die Xbox One, Nintendo Switch und Google Stadia erscheinen.

Quelle: THQ Nordic